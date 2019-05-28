США отказались направлять делегацию на ПМЭФ

Белый дом решил не отправлять правительственную делегацию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 6-8 июня, в том числе не приедет на него посол Джон Хантсман, сообщил представитель Госдепа.

«Мы можем подтвердить, что посол Хантсман не примет участие в ПМЭФ, посольство США в Москве не будет направлять своего представителя, как и американская правительственная делегация не отправится на форум», – передает его слова ТАСС.

В марте глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва хотела бы дать дополнительный импульс экономическому и инвестиционному сотрудничеству с США. Тогда он выразил надежду на активное участие представителей американского бизнеса в ПМЭФ.