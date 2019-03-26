Лавров заявил о необходимости наращивать экономические связи с США

Россия хотела бы дать дополнительный импульс экономическому и инвестиционному сотрудничеству с США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с группой представителей Американской торговой палаты.

«Сегодня российско-американское взаимодействие не дотягивает до своего потенциала. Мы хотели бы придать дополнительный импульс сотрудничеству в экономической и инвестиционной сферах», – отметил глава МИД.

По словам Лаврова, именно для этого на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в июле 2018 года обсуждалась идея создания координирующего делового совета с участием первых лиц пяти-семи крупнейших частных компаний с каждой стороны. «Но ответа мы до сих пор не получили. Наверняка сказывается политическая конъюнктура, которая сейчас в США доминирует», – обратил внимание министр.

Он заявил, что Россия надеется на благоприятное отношение в США к российским деловым кругам. «Хотим привлекать иностранный бизнес, в том числе американский, создавать для него благоприятные условия. Надеемся на встречное благоприятное отношение к российским деловым кругам», – подчеркнул глава дипведомства.

Министр также отметил, что Москва рассчитывает на активное участие представителей американского бизнеса в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в начале июня, передает ТАСС.

В то же время Лавров указал, что товарооборот между Россий и США растет. «Двусторонний товарооборот за последние два года растет устойчиво, вышел в прошлом году на уровень 25 миллиардов долларов, что ниже рекордных 31 миллиарда в 2011 году, но гораздо лучше тех показателей, на которых мы были, когда администрация (Барака) Обамы решила разрушать основы нашего сотрудничества», – сказал министр, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что здравый смысл в отношениях Москвы и Вашингтона в конце концов восторжествует.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему жаль американцев, не понимающих бесполезность санкций.