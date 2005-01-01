Лавров пожалел американцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему жаль американцев, не понимающих бесполезность санкций.

«Я не предостерегал их, я просто сказал, что это бессмысленно. И больше ничего. Я сказал, что это непонятно с какой целью. Если они еще не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль», – передает его слова РИА «Новости».

Таким образом Лавров прокомментировал возможность наложения на Россию новых американских санкций.

Напомним, новые потенциальные санкции США направлены против банковской и энергетической сфер экономики, государственного долга нашей страны и российских проектов СПГ за рубежом. Кремль назвал рэкетом возможность новых американских санкций.