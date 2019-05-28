Российских застройщиков позвали решать жилищную проблему в другой стране

Российским застройщикам предложили принять участие в программе расселения кенийских трущоб, сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев.

«Кения планирует серьезную программу по переселению из так называемых трущоб. Денежные средства, которые будут направлены на эту программу, очень серьезные. Поэтому страна заинтересована в том, чтобы представительство застройщиков, реализующих эту программу, было как можно шире: они ведут переговоры с представителями Китая, Турции, Южной Кореи. Прозвучало предложение и для российских специалистов», – рассказал Якушев.

По его словам, это предложения является интересным. Министр сказал, что планирует обсудить его с коллегами и дать ответ, передает «Интерфакс».

Он также добавил, что Кения подготовила еще одно предложение, которое связано со строительством в стране железных дорог. Отмечается, что это предложение могут рассмотреть в ОАО «РЖД» и Минстрансе.