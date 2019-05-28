Мировые производители авто пожаловались на краснодарские суды

Сразу несколько мировых автоконцернов заявили, что автовладельцы в России пользуются мошенническими схемами взыскания компенсаций через суды Краснодара, пишут СМИ.

Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar обратились в ФСБ с просьбой принять меры по этой ситуации, передает РБК. По мнению производителей авто, иски о защите прав потребителей являются прикрытием для мошенничества.

Жалобы на судей были направлены в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.

Об этом изданию рассказали авторы обращения и партнер коллегии адвокатов «Титаренко, Руссков, Улымов» Максим Титаренко, который представляет интересы производителей.

В своем обращении авторы отметили, что в Краснодаре действует алгоритм, в соответствие с которым истцы могут обратиться в суды в течение 15 дней после покупки авто с жалобами на дефекты.

В документе утверждается, что судебные экспертизы проводят те же специалисты, которые устанавливают производственный характер дефекта автомобиля, а заявитель не приходит на проверку качества авто и не предоставляет транспортное средство.

Это приводит к тому, что суды удовлетворяют требования о возврате стоимости машин на сумму, превышающую стоимость новых авто в разы, сообщается в обращении.