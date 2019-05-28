Миссия НАТО оповестила власти Сербии о своей позиции по Косово

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что миссия под эгидой НАТО в Косово (KFOR) оповестила сербские власти о невмешательстве в операцию косовской полиции на севере края.

«Министр обороны и начальник генштаба вступили в контакт с командованием НАТО, но им сказано, что они не будут вмешиваться в эту акцию. НАТО сообщило, что речь идет о борьбе с коррупцией и преступностью и что они поддерживают независимое Косово в этой борьбе», – передает РИА «Новости» слова Вучича.

Он добавил, что в ситуацию попыталось вмешаться венгерское подразделение международных сил, однако его остановило натовское командование.

Пресс-секретарь KFOR Винченцо Грассо говорил ранее, что «речь идет об операции правоохранительных органов, которая не направлена против сербов». Он подчеркнул, что силы НАТО не собираются вмешиваться.

Напомним, российское посольство в Сербии резко осудило операцию полиции самопровозглашенной республики Косово на севере края и потребовало немедленно освободить задержанного россиянина Михаила Краснощекова, который был в числе 22 задержанных.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась во вторник в 5.55 (6.55 мск). Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронеавтомобилях. Акция вызвала активные протесты местного населения, началось строительство баррикад на дорогах. Вучич отдал приказ о приведении в полную боеготовность сербской армии.