Расходы на сборные России по футболу вдвое превысили планируемые

На конференции Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что расходы на сборные России по футболу в 2018 году превысили запланированные в два раза.

Согласно отчету РФС, бюджет на расходы на сборные России составлял 1 млн 216,4 тыс. рублей, а фактический составил 2 млн 427,8 рублей, таким образом отклонение составило 1 млн 211,40 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

Также в отчете уточнятся, что доходы в дни матчей сборных России в 2018 составили 602,3 млн рублей, вместо ожидаемых 110 млн.

В документе РФС сообщается, что «общие расходы на реализацию концепции наследия ЧМ-2018 на период до 2023 года оценивается более чем в 16 миллиардов рублей», а предусмотренные концепцией мероприятия можно разделить на три группы: использование стадионов; использование тренировочных площадок; создание и функционирование детских футбольных центров.

Кроме того, во время конференции РФС, где рассматривался годовой отчет об исполнении сметы за 2018 год и одобрение бюджета союза на 2019 год, была дана оценка финансово-хозяйственной деятельности союза.

«Можно признать финансово-хозяйственную деятельность РФС положительной. Все основные направления деятельности РФС финансово обеспечены в достаточном объеме», – сказано в отчете, уточняется, что доходы в 2018 году составили 4 млрд 535 млн, а расходы – 4 млрд 578 млн.

«Доходы у РФС в 2018 году увеличились на треть. Основная часть увеличения приходились на мероприятия, связанные с чемпионатом мира. На 470 миллионов возросла выручка от операционной деятельности РФС. Это положительный момент. Чистая прибыль РФС за 2018 год составила 166 миллионов рублей. Это очень неплохо. Мы оцениваем ситуацию как нормальную, но РФС нужно продолжать работу», – сказал глава контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко.

Напомним, в феврале РФС возглавил председатель совета директоров петербургского «Зенита» и глава «Газпром нефти» Александр Дюков.