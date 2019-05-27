Массовый побег заключенных в Одессе не подтвердился

Информация о массовом побеге заключенных одной из колоний в Одессе не подтвердилась.

Сведения о захвате заложников оказались ложными, передает издание «Думская». Отмечается, что на территории колонии «работает спецназ».

По словам советника главы нацполиции Одесской области Руслана Форостяка, около 500 заключенных забаррикадировались в колонии.

«Правоохранители были туда (к колонии) вызваны по информации, которая поступила в дежурную часть, о якобы массовых беспорядках в колонии, где забаррикадировались около 500 осужденных, и горящем автомобиле на территории колонии. Это подтверждено», – цитирует РИА «Новости» Форостяка.

Как сообщили в пресс-службе областного управления нацполиции Украины, во время беспорядков пострадали четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. В настоящее время жизни и здоровью пострадавших ничто не угрожает. По предварительной информации, о погибших речь не идет.

«Информации о якобы массовом побеге или каких-то убийствах у нас пока нет», – сказал Форостяк.

Также он заявил, что пока известно только о горящем автомобиле, информации о пожаре в здании на территории колонии у полиции нет.

По факту бунта в колонии заведено уголовное дело по статье «Действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний».

Ранее сообщалось, что в Одессе в Южной исправительной колонии общего режима № 51 произошли массовые беспорядки.