Массовый побег заключенных произошел в Одессе

В Одессе в Южной исправительной колонии общего режима №51 произошли массовые беспорядки.

На территории учреждения произошло возгорание – к месту подтянуты пожарные машины, передает издание «Думская».

Поступили также предварительные сведения о захвате заложников и о жертвах противостояния в колонии.

Из колонии был совершен массовый побег – сбежали более десяти заключенных. Отмечается, что часть сбежавших удалось задержать.