Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-вечеринки

Одна из выпускниц школы во Владивостоке, где ученики сняли видео в стиле БДСМ-вечеринки, Алиса Гудименко призвала поддержать директора учебного заведения.

«Я выпускница этой школы, моя мама – учитель, который проработал в этой школе 30 лет, Галина Федотовна (Пугина, директор) – учитель, организатор, директор, которого я знаю с детства, с моих 6 лет... Педагогов такого уровня во Владивостоке можно пересчитать по пальцам одной руки. Увольнения таких специалистов нельзя допускать», – приводит ее заявление РИА «Новости».

Гудименко заявила, что давать оценку действиям выпускников не будет, однако назвала несправедливым, что хорошая школа и учителя «не по своей вине стали героями всех топовых новостей в СМИ по той причине, которую они явно не заслужили».

«Если вы солидарны с данной позицией, поддержите директора и учителей любым способом, который сочтете правильным», – добавила девушка.

Ранее директор школы во Владивостоке Галина Пугина также прокомментировала скандальную видеозапись.

В пятницу она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Различные ведомства начали проверки.

Перед этим один из старшеклассников рассказал подробности костюмированной вечеринки. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем виноваты выпускники, запечатленные на скандальном видео.