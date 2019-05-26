Тренер сборной Канады не удивился поражению России на ЧМ по хоккею

Главный тренер сборной Канады Ален Виньо не удивлен тем, что Россия не вышла в финал чемпионата мира по хоккею.

Он отметил, что в ситуации, когда «все решается в одном матче», может «произойти что угодно». Оценивая игру России и Финляндии, Виньо отметил, что у «обеих команд были хорошие моменты, но финны оказались сильнее», пишет «Спорт-Экспресс».

Тренер напомнил, что Финляндия – это единственная сборная, которую «здесь не сумела обыграть» его собственная команда. По словам Виньо, для Канады финал ЧМ будет «очень тяжелым».

Напомним, в полуфинальных матчах российская сборная проиграла команде Финляндии, а Канада обыграла Чехию. Теперь Канада сыграет с Финляндией в финале, а Россия встретится с Чехией в матче за третье место.