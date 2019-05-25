Россия назвала условия для отмены виз японцам

Россия готова на полную отмену виз с Японией в случае, если японская сторона в этом вопросе проявит взаимность, об этом сообщила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

«Подтверждаем со своей стороны, что мы готовы выйти с японской стороной и на полную отмену виз, если мы сможем рассчитывать на взаимность в этом вопросе с вашей стороны», – заявила Догузова, передает РИА «Новости».

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва приветствует обсуждение возможности отмены виз для россиян при поездках в Японию.

До этого Ранее газета «Санкэй» сообщила, что правительство Японии изучает вопрос о фактической отмене краткосрочных въездных виз для граждан России.