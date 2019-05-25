Россия назвала условия для отмены виз японцам

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25 мая, суббота  |  Последнее обновление — 15:34  |  vz.ru
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Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
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НАТО открыто переходит на антироссийскую стратегию

По экспертным оценкам, натовский контингент вблизи российских границ создаются в качестве оккупационных войскФото: Kacper Pempel/Reuters
В НАТО разработали новую военную стратегию. Так альянс ответил на «ядерную угрозу» России и появившиеся в 2014 году «вызовы на востоке и юге Европы». Речь идет о «полной защите и способности обеспечить стабильность в будущем». Для экспертного сообщества не составило труда назвать ключевые пункты стратегии с учетом появления новых видов вооружений, а также выхода США из основополагающих международных соглашений. Подробности...
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В чем виноваты школьники с БДСМ-выпускного

От видео из приморской школы перевозбудились по всей странеФото: кадр из видео
Заклеенные изолентой соски несовершеннолетних в очередной раз взбудоражили общественность. Кто-то требует принять срочные меры, кто-то – принять меры к тем, кто требует принятия мер. Журналисты нашли повод поговорить об альтернативных сексуальных практиках, ворчуны – о моральном облике подрастающего поколения. За всем этим в школьном БДСМ-инциденте не разглядели главного. Подробности...
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Как глава МИД Испании строит карьеру на критике России

Жозеп Боррель повел себя по отношению к России крайне циничноФото: Javier Barbancho/Reuters
И. о. министра иностранных дел Испании заявил, что Россия якобы представляет угрозу для Европы. Его слова выглядят тем более парадоксально, что совсем недавно он поругался из-за России с госсекретарем США. Означает ли это, что Испания вдруг настроилась на конфронтацию с нашей страной – и какое отношение к этому заявлению имеют выборы в Европарламент? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

Никита Коваленко, политический обозреватель
Следственный комитет ввел довольно странную практику: судиться с российскими офицерами за нанесение материального ущерба и заводить на них уголовные дела. Порядок в армии – основа всего. Но методы вызывают вопросы. Подробности...
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Тереза Мэй покинула театр абсурда

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Тереза Мэй уходит побежденной. Она не смогла решить поставленную перед собой задачу, и слезы на ее глазах во время заявления об отставке – свидетельство того, насколько серьезно она воспринимает свое поражение. Что будет дальше? Подробности...
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БДСМ на выпускном честнее советских школьных скреп

Сергей Мардан, публицист
Логика советского выпускного была надежной, как фундамент под Чернобыльской АЭС. Твой жизненный горизонт был ясен и чист, хотя и однообразен, как квартал пятиэтажек. Сейчас же 17-летний с опаской выглядывает из-за школьных ворот. Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
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      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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          Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?
          • Да, на любых условиях

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            Россия назвала условия для отмены виз японцам

            25 мая 2019, 14:50

            Текст: Алексей Дегтярев

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            Россия готова на полную отмену виз с Японией в случае, если японская сторона в этом вопросе проявит взаимность, об этом сообщила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

            «Подтверждаем со своей стороны, что мы готовы выйти с японской стороной и на полную отмену виз, если мы сможем рассчитывать на взаимность в этом вопросе с вашей стороны», – заявила Догузова, передает РИА «Новости».

            В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва приветствует обсуждение возможности отмены виз для россиян при поездках в Японию.

            До этого Ранее газета «Санкэй» сообщила, что правительство Японии изучает вопрос о фактической отмене краткосрочных въездных виз для граждан России.


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