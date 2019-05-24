Макрон призвал Лондон прояснить позицию по Brexit

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне отставки главы британского правительства Терезы Мэй призвал прояснить позицию по Brexit, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

«Слишком рано размышлять о последствиях этого решения. Принципы Европейского союза будут продолжать выполняться, в частности, приоритет сохранения хорошей работы Евросоюза, что требует быстрого пояснения», –заявил Макрон, передает РИА «Новости».

Французский лидер отметил, что Мэй вела «смелую работу» по Brexit в интересах своей страны, одновременно уважая европейских партнеров.

В пятницу глава британского правительства Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера Соединенного Королевства. Итоги выборов нового главы правящей Консервативной партии Великобритании будут подведены до 20 июля.

Заявление об отставке Мэй вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным премьером обновленным соглашением с ЕС по Brexit.