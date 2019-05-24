Путин озвучил одно пожелание патриарху Кириллу

Президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, сообщила пресс-служба Кремля.

«Хочу поздравить вас с праздником, с Днем тезоименитства, поблагодарить за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, а значит, в укрепление и всей нашей страны, всей России. Спасибо вам большое. Есть только одно пожелание – ваши ближайшие сотрудники не хотят вам этого говорить, я скажу: график свой корректировать в сторону разгрузки», – цитирует обращение Путина к патриарху сайт Кремля.

Глава РПЦ в разговоре с Путиным отметил «замечательный уровень сотрудничества, взаимодействия, которое сейчас осуществляется между государством российским и церковью».

«Все, что происходит в этой части общественно-церковных отношений, все это содействует укреплению жизни нашего народа, духовной жизни, и содействует миру, благополучию и процветанию нашего общества», – заключил патриарх.

Патриарх Кирилл в день своих именин рассказал, что за 50 лет служения церкви он вынес «твердое убеждение в присутствии Божьем в нашей жизни», и отметил, что у такой страны, как Россия, не бывает «простых времен», передает РИА «Новости».

«Господь на протяжении этих 50 лет провел и Церковь нашу, и страну, да и меня, недостойного, через многие испытания. И одновременно еще и еще раз показал силу своего присутствия и в человеческой истории, и в жизни Церкви, и в личной жизни каждого человека. И поэтому если бы кто-то меня спросил, ну а какой самый главный мировоззренческий вывод из этих 50-ти лет, я бы сказал: твердое убеждение в присутствии Божьем в нашей жизни. Я говорю это без всякого пафоса, от опыта своей жизни», – заявил Кирилл после праздничной литургии в храме Христа Спасителя.

По его словам, все, кто вступают на «путь служения Господу», избирают «самый лучший путь».

«Прохождение жизненного пути вместе с Богом превращает этот путь в великое и благое явление Божией милости в жизни человека», – добавил он.

«У такой страны, как Россия, нет простых времен. И когда некоторые, характеризуя нынешнее время, говорят: «В непростые мы живем времена», – то мой внутренний ответ такой: а когда были простые времена?» – отметил предстоятель.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава государства поздравит патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства.