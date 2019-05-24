Путин поздравит патриарха Кирилла с тезоименитством

Президент Владимир Путин поздравит патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В течение дня он (Путин) имеет в виду пообщаться с патриархом Кириллом, поздравить его в первую очередь с днем тезоименитства, ну и в целом продолжить общение, вы знаете, которое носит регулярный, очень доверительный характер», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Патриарх Кирилл отмечает 24 мая день памяти своего святого покровителя, равноапостольного Кирилла.

В апреле патриарх Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», средства на которую пожертвовал президент России Владимир Путин.