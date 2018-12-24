Путин пожертвовал личные средства на создание иконы храма ВС России

Президент России Владимир Путин действительно перевел личные средства на создание иконы главного храма Вооруженных сил России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отказавшись называть сумму.

Ранее главный архитектор храма Дмитрий Смирнов сообщил, что центральной иконой храма станет образ Спаса Нерукотворного, которая также будет считаться главной иконой Вооруженных сил России. Он также отметил, что икона и весь уникальный складень создаются на личные средства Путина.

«Действительно, Путин перевел свои личные средства на изготовление. Сумму я вам не буду называть. Это та сумма, которая была необходима для того, чтобы эту икону сделать. Это собственно непосредственно личный вклад президента в создание этого главного храма Вооруженных сил», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что Путин присутствовал на церемонии закладки камня этого храма. «И не может, конечно, оставаться равнодушным к этому процессу», – добавил он.

Напомним, в сентябре глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ступени главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке отольют из трофейной техники вермахта. Также на них решили выбить названия освобожденных стран.