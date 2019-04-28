Патриарх Кирилл освятил главную икону Вооруженных сил России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», средства на которую пожертвовал президент России Владимир Путин.

Чин освящения состоялся сразу после пасхального богослужения в храме Христа Спасителя, передает ТАСС.

Присутствовали сам глава российского государства, а также премьер-министр России Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и столичный мэр Сергей Собянин.

Икону планируется продемонстрировать войскам, после чего она будет находиться в главном храме Вооруженных сил России.

Напомним, в сентябре Шойгу заявил, что ступени главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке отольют из трофейной техники вермахта.