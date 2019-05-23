Козак похвалил Белоруссию за действия в ситуации с загрязненной «Дружбой»

После переговоров российского вице-премьера Дмитрия Козака с его белорусским коллегой Игорем Ляшенко Россия и Белоруссия договорились произвести очистку магистрали «Дружба» от загрязненной нефти до границы с Польшей.

«Благодаря конструктивной позиции Белоруссии по восстановлению поставок в западном направлении удалось компенсировать не совсем последовательные действия польских партнеров по устранению последствий инцидента. Согласно дорожной карте, освобождение трубопровода до границы с Польшей будет произведено Белоруссией и Россией без участия польской (стороны)», – сказал официальный представитель Козака Илья Джус.

По его словам, поставки качественной нефти из России должны возобновиться «не позднее середины июня», передает ТАСС.

Джус подтвердил информацию о том, что Козак и Ляшенко согласовали все технические детали дорожной карты по очистке нефтепровода.

Ранее сообщалось, что Россия представила на переговорах в Варшаве план мероприятий по восстановлению поставок нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба». До этого Козак рассказал о согласовании дорожной карты по решению ситуации с нефтепроводом. Компания «Белнефтехим» заявила, что для полного восстановления транзита нефти по «Дружбе» понадобится около двух месяцев.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти, которая поступает на Украину и в Евросоюз. Белоруссия приостановила прием нефти из России. После этого «Укртранснафта» также заявила о приостановке транзита российской нефти.