Рогозин пообещал отправить «Сатану» в космос

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ракета Р-36 «Сатана» будет использоваться после конверсии для выведения полезной нагрузки в космос.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время выступления в МГУ рассказал, что сейчас «идет большой процесс перевооружения стратегических ядерных сил», поэтому высвобождаются тяжелые ракеты Р-36, которые американцы называют «Сатана», передает ТАСС.

«Она у нас не пропадет, она у нас будет через конверсионные программы использоваться для выведения полезных нагрузок. То есть мы очень рачительно к этому относимся», – прокомментировал Рогозин дальнейшее использование ракеты.

Напомним, в мае 2018 года стало известно, что Россия может использовать межконтинентальные баллистические ракеты «Сатана» для запуска космических аппаратов.