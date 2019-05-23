МИД назвал скандал в Австрии заказной кампанией

Есть все предпосылки считать скандал вокруг экс-вице-канцлера Австрии Хайнцом-Кристианом Штрахе заказной кампанией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это внутреннее дело Австрии, это внутренний вопрос. Мы видим то, как эта история используется и преподносится СМИ, и в этом смысле как раз позиция СМИ, и у меня нет большой уверенности, что это итоги журналистских расследований. У меня есть ощущение, что это просто какой-то заказной вброс и кампания, потому что называются вещи, которые не соответствуют действительности – я их назвала, речь идет о постоянной увязке с Россией», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что в СМИ не называются факты, которые нужно озвучивать в этой ситуации.

По ее словам, неясно, как политический скандал связан с Россией.

«Призываем «Евроньюс» проверять информацию, а не гнаться за рейтингами, как в фейке со Штрахе», – заявила Захарова.

Напомним, за неделю до выборов в Европарламент сразу несколько СМИ опубликовали материалы, в которых утверждалось, что Штрахе обсуждал с якобы «русской племянницей олигарха» финансовую поддержку на парламентских выборах 2017 года.

Девушка оказалась гражданкой Латвии, информацию о родстве опроверг и российский бизнесмен, однако скандал привел к тому, что Штрахе ушел из правительства и с поста главы Австрийской партии свободы, а за ним кабмин Австрии покинули почти все представители этой партии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому выгоден этот кризис и каковы могут быть его последствия.