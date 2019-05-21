Почти все министры из партии Карин Кнайсль уйдут из правительства Австрии

Все министры от Австрийской партии свободы (АПС) за исключением главы МИД Карин Кнайсль покидают правительство Австрии, заявил президент страны Александер Ван дер Беллен.

По данным СМИ, министры из АПС уйдут в отставку после предложения канцлера Себастьяна Курца об отставке главы МВД Херберта Кикля, передает РИА «Новости».

Напомним, накануне Курц решил просить президента республики отправить в отставку министра внутренних дел Херберта Кикля. Он обвинил его в причастности к скандальным событиям с экс-лидером Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе и «племянницей русского олигарха».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о скандале вокруг переговоров Штрахе с «племянницей русского олигарха Аленой».

Сама девушка оказалась гражданкой Латвии.