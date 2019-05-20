Главу МВД Австрии решено уволить из-за скандала с «племянницей русского олигарха»

Канцлер Австрии Себастьян Курц решил попросить президента республики отправить в отставку министра внутренних дел Херберта Кикля, а также обвинил его в причастности к скандальным событиям с экс-лидером Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе и «племянницей русского олигарха».

Курц заявил об этом во время пресс-конференции по итогам консультаций с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, передает ТАСС.

Канцлер подчеркнул, что готов продолжить работу правительства меньшинства после отставки главы МВД, а также заменить министров АПС на соответствующих экспертов до того времени, как состоятся досрочные выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента).

Позже Австрийская партия свободы решила досрочно покинуть правительство канцлера Австрии в связи с отставкой главы МВД.

Ранее министры от Австрийской партии свободы заявили, что уйдут в отставку, если Курц решится требовать от Кикля покинуть свой пост.

Сама АПС, которую до публикации всколыхнувшей всю Австрию скандальной видеозаписи возглавлял вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, выбрала нового председателя. Еще один фигурант скандала – бывший глава парламентской фракции Йоханн Гуденус – вышел из партии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о скандале вокруг переговоров Штрахе и Гуденуса с «племянницей русского олигарха Аленой».