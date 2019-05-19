Министры пригрозили канцлеру Австрии отставками на фоне скандала

Если канцлер Австрии Себастьян Курц намерен требовать от Герберта Кикля покинуть пост главы МВД, то министры от Австрийской партии свободы уйдут в отставку, заявила АПС, которая выбрала нового главу на фоне скандала.

После заседания президиума АПС заявила, что «члены правительства от партии свободы обещают уйти в отставку», если их партнер по коалиции – Австрийская народная партия – «захочет отозвать Херберта Кикля с поста федерального министра внутренних дел». По мнению АПС, «должна быть гарантирована упорядоченная передача полномочий», передает ТАСС.

АПС, которую до публикации скандальной видеозаписи возглавлял вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, также выбрала нового председателя. Им стал глава министерства транспорта Австрии Норберт Хофер, передает РИА «Новости».

Решение приняли единогласно, оно будет формально подтверждено на следующем заседании правления партии после выборов в Европарламент.

Еще один фигурант скандала – бывший глава парламентской фракции Йоханн Гуденус – вышел из партии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о скандале вокруг переговоров Штрахе и Гуденуса с якобы россиянкой, которая в реальности оказалась латвийской гражданкой ЕС.