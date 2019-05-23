Сирийские войска отразили атаки боевиков на Кафр-Нбуда

Боевики в Сирии с 22 мая пытаются захватить населенный пункт Кафр-Нбуду в провинции Идлиб, потери террористов составляют два танка, три установки РСЗО и более 140 человек, сообщили в Минобороны России.

Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России продолжают отражать атаки террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» в южных районах Идлибской зоны деэскалации. «С вечера 22 мая боевики предпринимают попытки захвата населенного пункта Кафр-Нбуда с востока. К настоящему времени потери террористов составляют два танка, три установки РСЗО и более 140 боевиков. Ожесточенные бои за Кафр-Нбуда продолжаются», – говорится в сообщении военного ведомства, передает РИА «Новости».

В Минобороны также сообщили, что беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию Зара у сирийского города Хама, станции нанесен незначительный ущерб, жертв и пострадавших нет, один БПЛА боевиков сбит сирийскими войсками.

Кроме того, боевики выпустили четыре снаряда из реактивной системы залпового огня в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии, все ракеты обнаружены и уничтожены. Точечным ударом ВКС России пусковая установка боевиков в Идлибской зоне деэскалации также была ликвидирована.

Утром в четверг сообщалось, что сирийская армия начала военную операцию по освобождению от террористов провинции Идлиб.

До этого боевики усилили обстрелы сирийских войск. Были атакованы позиции сирийских правительственных войск на юго-востоке провинции Идлиб в районе Абу-Духур, где проходит гуманитарный коридор в Алеппо.

В среду подконтрольные Дамаску войска отразили три массированных атаки террористов в районе Идлиба.