Уилла Смита удивили «летающие ковры» на стенах россиян

Актер Уилл Смит вместе с коллегами по фильму «Алладин» Меном Массудом и Наоми Скотт в обращении к российским зрителям обсудил, почему в России в некоторых домах на стенах вешают ковры.

«А вы знали, что в России в некоторых домах волшебные ковры вешают на стену? Это правда, так написано в интернете», – говорит он в видео, опубликованном в группе «Синема парк и Формула кино» в соцсети «ВКонтакте».

Актеры обсудили, зачем это делается. Массуд предположил, что ковры вешают на случай, если надо куда-то срочно лететь.

«Да… Но, наверное, не для этого. В общем, хорошая версия», – ответил Смит.

Премьера «Алладина» состоится в России 23 мая. Смит исполнил роль Джинна, Массуд сыграл Алладина, Наоми Скотт – принцессу Жасмин. Режиссер киноадаптации мультфильма 1992 года – Гай Ричи.