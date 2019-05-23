Красноярский депутат предложил запретить Minecraft

Красноярский депутат Владимир Рейнгардт в ходе заседания краевого заксобрания предложил запретить игру Minecraft.

В ходе заседания был заслушан отчет детского омбудсмена в регионе, после этого слово взял Рейнгардт, передает РИА «Новости».

«Приехал из Нижнеингашского района. Зашел в библиотеку. Сидят дети. Я им говорю, зачем пришли в библиотеку. Отвечают – книжки взять. И все с телефонами. Я спросил, что они смотрят. Говорят – игры закачали. ...Спрашиваю – Minecraft? Да, Minecraft. Вот эти игры вообще надо запретить. Что пропагандируется в игре? Насилие. Потому и возникает гиперактивность», – считает парламентарий.

Рейнгардт ранее возглавлял Красноярскую железную дорогу, сейчас он является депутатом заксобрания.

Игра Minecraft была создана в Швеции, релиз состоялся в 2009 году. В 2014 году права на игру выкупила компания Microsoft. По последним данным, всего в мире (за исключением Китая) было продано 176 млн копий Minecraft.

Minecraft представляет собой «песочницу» ­– жанр, в котором игрок самостоятельно развлекает себя, исследуя мир, добывая полезные ископаемые и возводя различные здания.