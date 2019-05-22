Указ о назначении замглавы администрации президента Украины исчез с сайта

Указ о назначении заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль на должность замглавы администрации президента исчез с сайта главы государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Елену Зеркаль заместителем главы администрации, однако позже указ о ее назначении исчез с сайта главы государства, сообщает РИА «Новости».

По данным издания «Украинская правда», Зеркаль отказалась от должности: «Точной причины отказа Зеркаль источники не называют. Елена Зеркаль вроде бы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы администрации Богдана».

Позже Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил назначение Зеркаль.

«Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года №309 «О назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины», – говорится в тексте указа на сайте администрации президента.

Сама Зеркаль пообещала объяснить ситуацию с исчезновением указа о ее назначении позже. «Спасибо за все ваши эмоции (без исключения). Они вдохновляют! Парадоксы с указом 309 порождают слухи и непонимание. Лично я не люблю таким образом держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать – вопрос не в должности», – написала она в Facebook.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД