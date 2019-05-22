Режим КТО снят во Владимирской области

Режим контртеррористической операции (КТО) на территории города Кольчугино Владимирской области, где ранее были нейтрализованы два боевика, снят, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

В сообщении указывается, что «руководителем оперативного штаба – начальником УФСБ по Владимирской области полковником Кузьминых А.Н. принято решение об окончании (...) контртеррористической операции на территории муниципального образования «город Кольчугино» Владимирской области и отмене введенного правового режима КТО», передает ТАСС.

Отмечается, что в результате операции «ликвидированы угрозы жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам граждан», боевики нейтрализованы.

Напомним, режим КТО был введен в Кольцово с 00.35 мск 22 мая – в частном доме в Кольчугино Владимирской области были заблокированы бандиты, которые собирались устроить теракт.