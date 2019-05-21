Посольство России отреагировало на сведения о задержанном на Эйфелевой башне

Французские власти не обращались в российское посольство после задержания угрожавшего спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчины, сообщили в посольстве России в Париже.

«Французские власти о данном инциденте посольство не информировали», – сказали в дипмиссии на просьбу прокомментировать информацию французской прессы о том, что залезшим на башню якобы был россиянин, передает ТАСС.

Также там добавили, что полиция должна информировать посольство страны, гражданином которой является задержанный, только если он сам на этом настаивает.

Пресс-служба префектуры Парижа не смогла ответить на соответствующий вопрос и отметила, что дело передали в прокуратуру.

Ранее радиостанция «Европа-1» сообщила, что мужчина, забравшийся на Эйфелеву башню и угрожавший спрыгнуть, был выходцем из России. По этим данным, он находится в статусе просителя убежища во Франции, во время допроса он сначала говорил на английском, затем перешел на русский.

Сам инцидент произошел в понедельник, из-за происшествия был закрыт доступ для туристов на Эйфелеву башню.