Мужчина забрался на Эйфелеву башню и угрожает спрыгнуть

Доступ для туристов на Эйфелеву башню закрыт из-за мужчины, который вскарабкался на ее конструкции и угрожает спрыгнуть, сообщило Agence France-Presse.

Мужчина начал карабкаться по башне с высоты второго яруса без альпинистского оборудования. Сейчас он находится недалеко от верхней смотровой площадки. Подходы к башне оцеплены, туристы эвакуированы, передает ТАСС.

BFM сообщает, что мужчина угрожает спрыгнуть. С ним ведутся переговоры.

«Башня закрыта на неопределенный срок. Чтобы избежать слишком долгих очередей, советуем посетителям перенести визит», – сообщает Общество эксплуатации Эйфелевой башни.

Как отмечает Дирекция, по правилам в случае проведения спецоперации по поимке залезшего на конструкции памятника человека необходима эвакуация всех посетителей.

Последний раз башню закрывали для посетителей из-за попытки самоубийства в октябре 2017 года – тогда полиция уговорила молодого человека не делать этого и сняла его с конструкций.