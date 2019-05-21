Суд в США поддержал требование раскрыть налоговые декларации Трампа

Суд в Вашингтоне поддержал требование конгрессменов США предоставить налоговые документы главы американского государства Дональда Трампа, сообщают информационные агентства.

Глава надзорного комитета Палаты представителей демократ Элайджа Каммингс направил повестку налоговой фирме Mazars, которая готовила налоговые декларации для Трампа. Президент и его адвокаты потребовали от суда запретить такой запрос.

Судья Амит Мейта принял сторону конгрессмена, передает РИА «Новости».

Кроме того, суд отклонил ходатайство Трампа, который просил отложить вступление данного решения в силу, чтобы получить время на апелляцию

Мейта при этом заявил, что не имеет полномочий ограничивать содержание запроса конгрессменов.

Трамп может обжаловать решение суда.

В мае министр финансов США Стивен Мнучин отклонил просьбу Палаты представителей предоставить налоговые декларации Трампа, уточнив, что данный запрос «не имеет обоснованной законодательной цели».

В Белом доме пообещали, что представители демократической партии никогда не увидят налоговые декларации президента Дональда Трампа.