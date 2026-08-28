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Президент Сирии назначил советником экс-главу курдских сил Абди
Президент переходного периода в Сирии Ахмед аш-Шараа назначил своим советником экс-главу курдских с Мустафу Халила Абди.
«Президент Ахмед аль-Шараа издал Указ № 164 от 2026 года назначает Мустафу Халила Абди, известного как Мазлюм Абди, советником президента Республики», – передает агентство SANA.
Мазлюм Абди ранее возглавлял курдские формирования «Силы демократической Сирии» (СДС), о роспуске которого было объявлено 25 августа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе курдские «Силы демократической Сирии» согласились на поэтапное вхождение в состав сирийской армии. Тогда же аш-Шараа издал указ, подтверждающий, что курдские граждане являются неотъемлемой и подлинной частью сирийского народа.