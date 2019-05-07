Минфин США отказался передать Конгрессу налоговые декларации Трампа

Министр финансов США Стивен Мнучин отклонил просьбу палаты представителей предоставить налоговые декларации президента Дональда Трампа, уточнив, что данный запрос «не имеет обоснованной законодательной цели».

«Из уважения к срокам, ранее установленным комитетом, и в соответствии с нашей приверженностью быстрому реагированию я информирую вас сейчас, что в соответствии с законом департамент не может выполнить просьбу комитета», – говорится в письме Мнучина, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в начале апреля сообщалось, что глава комитета по налогам палаты представителей США демократ Ричард Нил запросил у налоговой службы декларации Трампа в период с 2013 по 2018 годы, поставив срок до 10 апреля. Тогда Стивен Мнучин заявил о невозможности рассмотреть запрос в эти сроки, так как данный случай беспрецедентный, и ведомство ведет консультации с минюстом.

Позже в Белом доме пообещали, что представители демократической партии никогда не увидят налоговые декларации президента Дональда Трампа.