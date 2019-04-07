Белый дом пообещал никогда не показывать налоговые декларации Трампа демократам

Представители Демократической партии в Конгрессе США никогда не увидят налоговые декларации президента страны Дональда Трампа, заявил исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

«Это вопрос, который обсуждался еще во время выборов. Избиратели знали, что президент мог представить свои налоговые декларации. Они знали, что он этого не сделал, и все равно выбрали его», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Малвэни отметил, что демократы «знают, что никогда не получат» налоговые декларации хозяина Белого дома.

Напомним, глава комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричард Нил (демократ от штата Массачусетс) направил в американскую Службу внутренних доходов (СВД) запрос о предоставлении налоговых деклараций президента Дональда Трампа и восьми связанных с ним компаний в период с 2013 по 2018 год. Представитель Демпартии США заявил, что хочет проверить, платит ли американский лидер налоги. Законодатель потребовал, чтобы информация была предоставлена к 10 апреля.

Трамп заявил, что не намерен предоставлять свои налоговые декларации. Он также заверил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы.