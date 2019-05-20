В Оренбургской области рассказали об эффективной работе Паслера

«Врио главы Оренбургской области Денис Паслер привлекает жителей, экспертов и ученых для решения всех проблем и задач региона. Это позволяет ему вести эффективную работу по развитию области»,– заявила газете ВЗГЛЯД Елена Лапаева, начальник отдела пресс-службы управления информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.

Елена Лаптева отметила, что Паслер получает обратную связь не только при приеме граждан. Для этого он завел аккаунт в Instagram, у которого уже более 50 тысяч подписчиков, и их число растет в геометрической прогрессии.

«Для Оренбургской области это показатель того, что у жителей есть запрос на обратную связь, а власти региона готовы слышать и реагировать на их просьбы»,– отметила Лапаева.

Она добавила, что жителей региона, общественников и экспертов активно привлекают в том числе к обсуждению нацпроектов. Их в регионе 11 штук и они «расшиты» на 52 региональных проекта. «Паслер поставил задачу получать обратную связь по нацпроектам. Люди должны уже сейчас почувствовать изменения к лучшему, а не через пять лет. В реализацию нацпроектов вкладываются колоссальные средства, перед нами стоит задача распределить их грамотно и эффективно с учетом мнения жителей»,– добавила Лапаева.

Кроме того, мнение жителей и экспертов играет большую роль в формировании стратегии развития региона. Среди приглашенных экспертов - доктор экономических наук, ректор Оренбургского госуниверситета Жанна Ермакова, научный руководитель Института степи Уральского отделения РАН Александр Чибилев, проректор Оренбургского государственного аграрного университета Дмитрий Сюсюра.

«Ежеквартально идет обсуждение национальных и региональных проектов. 24-25 апреля в формате нон-стоп проходило обсуждение с кураторами, общественниками, депутатами, журналистами реализации всех национальных проектов под председательством Дениса Владимировича»,– рассказала Лапаева. Теперь обсуждения стратегии развития региона пройдут на базе главной образовательной площадки региона, добавила она.

По ее словам, главный посыл таких обсуждений не отчет о проделанной работе. «А то, что это живые документы, которые могут меняться для того, чтобы выполнить задачи эффективнее с учетом мнения жителей»,–отметила Лапаева.