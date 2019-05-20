Собчак нашла новую работу

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», входящего в медиахолдинг «Газпром-медиа».

«Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер». Вместе с другими генеральными продюсерами она будет заниматься программным наполнением канала», – сообщается в пресс-релизе «Газпром-медиа», передает РИА «Новости».

В частности, Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале. Кроме того, планируется, что Собчак будет принимать участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения.

Федеральный развлекательный телеканал «Супер» начал вещание в январе 2018 года. За программное наполнение телеканала отвечают генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский. На канале представлены комедийные сериалы и шоу собственного производства, ситкомы, кино от ведущих отечественных и зарубежных студий, мультфильмы, развлекательные шоу и передачи.

Основу вещания телеканала составляют проекты собственного производства, среди них комедийные сериалы: «Фитнес», «Гранд», «Вне игры», «ИП Пирогова».

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