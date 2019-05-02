Росгвардия дала советы по безопасности в майские праздники

Росгвардия посоветовала россиянам не размещать в соцсетях сведения об отдыхе в майские праздники, чтобы избежать квартирных краж, об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов.

Для безопасности жилища нужно обращаться к профессиональным охранным организациям, включая ведомственную охрану и Росгвардию, отметил Белокопытов, передает ТАСС.

«Люди уезжают, и жилье остается без охраны, кроме того, без охраны остаются дома и квартиры, где хранится оружие. Это время внутренней миграции, когда имущество остается без присмотра», – пояснил полковник.

Он добавил, что в таких случаях нужно обращаться к соседям и знакомым, которые могут во время отсутствия хозяев проверять имущество, включать свет, телевизор и открывать шторы.

«Это надо на случай, если за квартирой ведется наблюдение», – сказал представитель ведомства. Он также добавил, что надо обращать внимание на незнакомцев в подъездах с большими сумками и мешками в руках.

«Не стоит следовать моде и размещать информацию в социальных сетях о предстоящих поездках, о периоде своего отсутствия, о купленных авиа- и железнодорожных билетах, не рекомендуется также на своих фотографиях проставлять геолокацию», – отметил Белокопытов.

По возвращении домой нужно отключать средства охраны, напомнил он, так как на идущий от них сигнал выезжают наряды, отвлекаясь на ложные вызовы.