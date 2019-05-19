Появилось видео с места взрыва в Каире

В интернете появилась видеозапись с места взрыва вблизи Национального музея Египта в Гизе, в результате которого, по последним данным, пострадали 17 человек.

На кадрах, опубликованных на YouTube, виден поврежденный автобус.

Среди пострадавших – граждане Египта и ЮАР, сообщает Sky News Arabia. В российском посольстве сообщали, что наши граждане при взрыве не пострадали.

Источник РИА «Новости» сообщил, что у людей в основном легкие ранения.

Источник «Интерфакса» в свою очередь сообщил, что взрыв может отсрочить возобновление чартерного авиасообщения с Египтом на несколько месяцев. Прежде чем египетские курорты смогут вновь массово принимать туристов из России, власти страны должны гарантировать их безопасность, подчеркнул он.

Ранее в воскресенье стало известно, что во время проезда туристического автобуса рядом с новым Национальным египетским музеем в Гизе взорвалась бомба.