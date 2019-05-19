У туристического автобуса в Гизе взорвалась бомба

Бомба взорвалась во время проезда туристического автобуса рядом с новым Национальным египетским музеем в Гизе, сообщает Sky News Arabia.

В результате взрыва получили ранения 14 человек, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел неподалеку от района пирамид в Каире.

Большинство пострадавших – иностранные туристы, уточняет ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».

Бомба сработала в тот момент, когда автобус находился в движении.