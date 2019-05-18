Кончита Вурст поболела за Россию на «Евровидении-2019»

Победитель «Евровидения-2014» Томас Нойвирт (Кончита Вурст) заявил, что ему нравится новая песня Сергея Лазарева, с которой тот представляет Россию в этом песенном конкурсе в 2019 году.

«Мне нравится эта песня. Очень драматичная, а я люблю драму», – рассказал Нойвирт в интервью Deutsche Welle.

Он также пожелал успеха Лазареву и выразил уверенность, что Россия вполне может победить в конкурсе.

Лазарев во второй раз участвует в «Евровидении». В 2016 году на конкурсе в Стокгольме он занял третье место. Ранее российский исполнитель по итогам голосования прошел в финал песенного конкурса.

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