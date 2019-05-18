Финалист «Голос. Дети» высмеял шоу в рекламном ролике

В рекламном ролике о новом жилом комплексе в Казахстане финалист «Голос. Дети» Ержан Максим высмеял ситуацию со своим проигрышем в шоу дочери певицы Алсу.

Мальчик вместе с матерью снялся в рекламе жилого комплекса, по сюжету он вместе с мамой пришли к риелтору, чтобы выбрать новую квартиру, передает 360.

Мальчик исполнил песню «Памяти Карузо» перед местными жителями и спросил, можно ли приобрести жилье на первом этаже.

«На первом все уже продано, есть на втором», – сказала ему риелтор, на что от отреагировал репликой «Эх, опять».

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь Алсу. Многие зрители не поверили в достоверность результатов голосования и решили, что данные были сфальсифицированы.

компания Group-IB, проводящая по запросу Первого каналарасследование хода зрительского голосования в финале шоу «Голос. Дети», подтвердила, что зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, которая в итоге оказалась победителем.