Авианосная ударная группа США впервые за десять лет пришла на Аляску

В крупных военных учениях вооруженных сил США на Аляске впервые за десять лет принимает участие авианосная ударная группа (АУГ) во главе с атомным авианосцем «Теодор Рузвельт» (Theodore Roosevelt), который базируется в Сан-Диего (штат Калифорния).

Активная фаза учений под кодовым названием Northern Edge 2019 началась 13 мая и продлится до 24 мая включительно. Основной акцент в ходе военных игр делается на отработке воздушных операций. Ответственность за проведение маневров несет Индо-Тихоокеанское командование ВМС США, передает ТАСС.

В этом году в учениях принимает участие атомный авианосец «Теодор Рузвельт» (Theodore Roosevelt) и корабли его сопровождения – ракетные эсминцы «Расселл» (Russell), «Кидд» (Kidd) и «Джон Финн» (John Finn), а также танкер-заправщик «Генри Кайзер» (Henry Kaiser).

В общей сложности в маневрах задействованы порядка 10 тыс. солдат и офицеров, примерно 250 различных летательных аппаратов из всех видов ВС США, включая истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35B Корпуса морской пехоты и F-22 ВВС, а также пять кораблей.

По словам командующего авианосной ударной группой контр-адмирала Дэниела Дуайера, «Аляска является стратегически важной точкой земного шара, проведение здесь совместных операций и учений имеет важнейшее значение с точки зрения приверженности США обеспечению свободных и открытых регионов Индийского и Тихого океанов».

Пространства Аляски – крупнейшего по территории американского штата – позволяют проводить «интегрированные масштабные учения, подобные которым организовать невозможно нигде еще в США», подчеркнул контр-адмирал.

Дуйаер также напомнил слова министра ВМС США Ричарда Спенсера, который говорил, что Вашингтон уделяет все больше внимания «безопасности в Арктике и операциям на Аляске».

По свидетельству ВМС, на учениях Northern Edge 2019 применяются «сценарии оборонительного воздушного боя, непосредственной авиационной поддержки, сдерживания с воздуха военно-морских сил» потенциального противника.

Напомним, на прошлой неделе американский генерал призвал США готовиться к российскому удару из Арктики.

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