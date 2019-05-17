Трамп пригрозил высылкой отпущенным из-за лазейки в законе мигрантам

Президент США Дональд Трамп сообщил, что мигранты, отпущенные из-за лазейки «поймал-отпустил» в законодательстве, будут высланы из страны.

В США практика освобождения мигрантов на время ожидания слушаний в миграционном суде называется «поймал-отпустил», передает РИА «Новости».

«Пограничный патруль задерживает рекордное число людей на южной границе. Плохие «мачо», которых там много, задерживаются и будут отправлены домой. Те, кого мы отпускаем из-за нелепой лазейки «поймал-отпустил», регистрируются и будут высланы позже», – сообщил Трамп в своем Twitter.

Он добавил, что те люди, которые незаконно въезжают в США сейчас, будут высланы в любом случае, когда изменится законодательство.

«Пожалуйста, не устраивайтесь слишком удобно здесь, вы скоро уедете!» – сказал американский президент.

В конце апреля Трамп предложил взимать плату с просителей убежища, а в мае сообщил, что намерен привлечь в США высококвалифицированных мигрантов.

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