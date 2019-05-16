Трамп захотел привлечь в США высококвалифицированных мигрантов

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен реформировать миграционную систему США, увеличив долю высококвалифицированных специалистов среди прибывающих в страну мигрантов с 12% до 57%.

По задумке Трампа, после реформы все въезжающие в США мигранты должны будут проходить тест на знание английского языка, передает ТАСС.

«Чтобы способствовать их интеграции, ассимиляции и единству страны в будущем, мигранты должны будут учить английский и сдавать экзамены, чтобы попасть в США», – подчеркнул американский лидер в ходе выступления в Белом доме.

Кроме того, он объявил о намерении увеличить долю высококвалифицированных специалистов среди прибывающих в страну мигрантов с 12% до 57%.

«В случае принятия наш план изменит миграционную систему, сделает ее гордостью нашей страны на зависть всему миру», – заявил американский лидер.

Новая система миграционная система носит название «Построим Америку» (Build America) – она представляет собой балльную систему, которая оценивает способности мигранта, знания и навыки, а также материальное положение.

Введение этой системы также отменяет возможность получить визу случайным образом с помощью лотереи на получение вида на жительство (Green card), с помощью которой в страну ежегодно попадают до 50 тыс. человек.

Напомним, в конце апреля Трамп предложил взимать плату с просителей убежища.

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