Штаб Зеленского отреагировал на распад коалиции в Раде

Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского считает, что для проведения реформ в стране нужен дееспособный парламент.

«Фактически коалиции не существует уже три года – с тех пор, как ее оставили фракции «Самопомощи», «Батькивщины» и Радикальной партии Олега Ляшко. Поэтому нынешняя игра в парламенте – очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали. Продлить свое безмятежное существование для них важнее», – приводит сообщение РИА «Новости».

В штабе также подчеркнули, что Украина нуждается в проведении реформ, а для этого необходимо создать дееспособный парламент.

В пятницу фракция «Народный фронт» объявила о выходе из правящей коалиции, заблокировав возможность распустить парламент досрочно. В ответ на это спикер парламента Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции.

Теперь у депутатов есть 30 дней на формирование нового парламентского большинства. Если в течение месяца в Верховной раде не сформирована коалиция, у президента Украины появляется право досрочно прекратить полномочия парламента. При этом роспуск Рады невозможен менее чем за полгода до плановых выборов, то есть после 27 мая.

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