Штаб Зеленского отреагировал на распад коалиции в Раде

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17 мая, пятница  |  Последнее обновление — 14:10  |  vz.ru
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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Как в Хакасии ходят под «коммунистическим богом»

Валентин Коновалов с трудом справляется с управлением ХакасиейФото: Александр Кряжев/РИА Новости
По итогам прошлогодних выборов Хакасия превратилась в поле для политического эксперимента. Здесь 30-летний коммунист Валентин Коновалов на безальтернативных выборах занял пост главы республики и дал шанс оппозиции на деле проявить свои управленческие качества. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в регионе, чтобы оценить результаты полугодичного правления Валентина Коновалова и его команды. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Украинцы отправили Зеленского на переговоры с Донбассом

Почти 50% украинцев считают: вопрос о статусе Донбасса надо вынести на референдумФото: Валерий Матыцин/ТАСС
К инаугурации Зеленского социологи фактически передали ему «челобитную» от украинцев. Более половины опрошенных – за прямой диалог президента Украины с лидерами ДНР и ЛНР, две трети – за компромисс в Донбассе, подавляющее большинство – за переговоры с Москвой. Как надо расценивать такой результат? И можно ли ожидать, что Зеленский выполнит наказ еще до осенних выборов в Раду?  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Разруха в головах наследников профессора Преображенского

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Я, потомок крестьян, на равных общаюсь с потомком князей. И все население страны с раннего возраста учит наизусть те произведения, за судьбу которых боялись люди, трубящие о гибели русской культуры с приходом большевиков. Подробности...
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Как Трамп и Коломойский Зеленского не поделили

Глеб Простаков, журналист
В ближайшее время на Украине развернется серьезная битва за влияние на президента Зеленского, в которой схлестнутся американские демократы и местные элиты, с одной стороны, и администрация Дональда Трампа – с другой. Будет жарко. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

«Народ-богоносец» и «Сияющий град на холме»

Андрей Бабицкий, журналист
Владимиру Познеру стоило бы знать, что «народ-богоносец» – это совсем не плохо. Это не народ, который спесиво указывает другим, как надо жить. Он просто несет Бога в собственном сердце. Подробности...
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      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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          • Да, на любых условиях

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               17 мая 2019, 13:32
            Фото: TATYANA ZENKOVICH/EPA/ТАСС
            Текст: Евгения Шестак

            Версия для печати  •
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            Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского считает, что для проведения реформ в стране нужен дееспособный парламент.

            «Фактически коалиции не существует уже три года – с тех пор, как ее оставили фракции «Самопомощи», «Батькивщины» и Радикальной партии Олега Ляшко. Поэтому нынешняя игра в парламенте – очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали. Продлить свое безмятежное существование для них важнее», – приводит сообщение РИА «Новости».

            В штабе также подчеркнули, что Украина нуждается в проведении реформ, а для этого необходимо создать дееспособный парламент.

            В пятницу фракция «Народный фронт» объявила о выходе из правящей коалиции, заблокировав возможность распустить парламент досрочно. В ответ на это спикер парламента Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции.

            Теперь у депутатов есть 30 дней на формирование нового парламентского большинства. Если в течение месяца в Верховной раде не сформирована коалиция, у президента Украины появляется право досрочно прекратить полномочия парламента. При этом роспуск Рады невозможен менее чем за полгода до плановых выборов, то есть после 27 мая.

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