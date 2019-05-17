Минпромторг оценил идею единого сбора на посылки из-за рубежа

Министерство промышленности и торговли России не считает целесообразным вводить единый сбор с зарубежных онлайн-покупок, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Полагаем целесообразным придерживаться нормативов, установленных решением совета ЕЭС от 20 декабря 2017 года № 107», – сказали РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

В Минпромторге пояснили, что данное решение предусматривает поэтапное снижение порога до 200 евро за посылку к 2020 году.

По словам представителя ведомства, введение пошлин на посылки из-за рубежа в размере 15% или 20% вне зависимости от цены товаров может иметь экономический эффект, если они будут введены одномоментно на всей территории ЕАЭС.

«В противном случае поток посылок будет перенаправляться в РФ через страны ЕАЭС, обходя упомянутые пошлины», – предупредил он.

В конце апреля АКИТ предложила ввести единый сбор в размере 15% на покупки в посылках, доставляемые из-за рубежа. Как сообщалось, соответствующее письмо было направлено вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин заявил, что авторы инициативы хотят превратить покупателей в заложников тех, у кого плохо с бизнесом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему хотят ввести налог на посылки из-за рубежа.