Идею ввести сбор на посылки из-за рубежа раскритиковали

«Потребителей хотят сделать заложниками тех, у кого плохо идет бизнес», – заявил газете ВЗГЛЯД сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин, комментируя предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 15-процентный налоговый сбор на все посылки из-за рубежа.

Когда ретейлеры говорят, что надо забирать дополнительные деньги из кармана граждан, потому что у них плохо идет бизнес, это свидетельствует лишь о том, что у ретейлеров есть определенные проблемы с организацией дела, но они хотят поправить свои дела не за счет поиска оптимальных решений и продвижения, а за счет потребителей, уверен Егармин.

«Получается, граждане наказаны за то, что у товарищей, которые организовали бизнес по торговле чем-либо, он не очень хорошо продвигается. Но тут одно из двух: надо научиться быть бизнесменом или перестать им быть, потребители тут ни при чем», – заявил Егармин.

Ввод пошлины на посылки из-за рубежа, по мнению эксперта, это прямое нарушение прав потребителей.

«Налоги собираются для того, чтобы гражданам жилось лучше и качественнее, и когда они платят меньше денег за товары, то приближаются к этому параметру. Но тут им говорят: не надо, вы плохо с этим разберетесь, а если мы соберем с вас деньги и сами будем регулировать жизнь, то вам будет лучше. В итоге граждане становятся заложниками тех, у кого плохо идет бизнес», – пояснил Егармин.

Собеседник притворно удивился решению взимать такую маленькую сумму и порекомендовал ретейлерам повысить размер пошлины. «Почему налог составляет только 15%? Почему не 300% сразу взять? Это даже лучше будет, – сыронизировал Егармин.

Напомним, АКИТ предложила ввести единый сбор на посылки из-за рубежа, который составит 15% независимо от стоимости товаров.