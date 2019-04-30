Почему хотят ввести налог на посылки из-за рубежа?

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая крупных российских ретейлеров, предлагает заменить действующие пошлины на ценные посылки из-за рубежа единым сбором в 15% вне зависимости от стоимости товара.

На сегодня россияне могут бесплатно получать заграничные посылки, если посылка не дороже 500 евро. Если правительство прислушается к призыву АКИТ, то избежать уплаты налога уже нельзя будет никак. Наценка появится у любого товара, даже если он стоит 50 рублей (как это ни странно, но товары за такую цену в китайских каталогах до сих пор продаются).

Как отмечают эксперты, предложение АКИТ ввести сбор в размере 15% со всех трансграничных покупок по сути приравнивает любой заказ товара в иностранном каталоге к внешнеэкономической деятельности. Оно исключает продукцию иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования. Сбор фактически станет скрытым налогом на любые покупки.

По замыслу авторов инициативы, мера должна уравнять российских ретейлеров с зарубежными, поскольку в настоящее время, как считают в АКИТ, иностранные игроки интернет-торговли имеют привилегированное положение – не платят ни НДС, ни пошлину. К тому же они не обязаны сертифицировать товары и так далее.

Вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян, комментируя идею АКИТ, высказал мнение, что за этим стоит желание захватить рынок дешевых китайских товаров. К ним планируется применить наценки в 50 и более процентов, а это ударит по карману российских потребителей.

«Трансграничная торговля не конкурирует с российским ретейлом. Поскольку, с одной стороны, потребитель боится покупать дорогостоящие, требующие проверки работоспособности и качества товары за рубежом, а с другой стороны, ассортимент маркетплейсов трансграничной торговли порядково превышает ассортимент всего российского ретейла в целом», – приводит слова Габриеляна «Коммерсантъ». По его предположению, члены ассоциации не пытаются защитить свой текущий бизнес, а хотят разрушить бизнес компаний новой экономики.

По мнению эксперта, нет и не может быть методов, которые позволят отличить почтовые отправления от частных лиц и от участников трансграничной торговли. Ввиду этого обложение пошлинами всех подряд товаров приведет к созданию серого рынка и краху компаний новой экономики.

В то же время первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал приветствует идею коллег.

«Защита российского производителя – вот то положительное явление, которое привнесет инициатива, предложенная Ассоциацией компаний интернет-торговли. Для стабильного и прогрессивного существования любого государства, и РФ в том числе, необходимо работать на развитие собственной экономики. Предложение по введению обязательного сбора на покупки в зарубежных интернет-магазинах станет важнейшим шагом именно для организации самостоятельности российского экономического пространства», – цитирует Сигала Regnum.

В «Почте России» обещали изучить идею АКИТ, но отметили необходимость придерживаться согласованной позиции стран – членов ЕврАзЭС, а она подразумевает сохранения курса на постепенное, а не единовременное снижение беспошлинного порога трансграничной торговли, сообщает РБК.

Напомним, с 1 января этого года беспошлинный порог ввоза товаров в Россию из зарубежных магазинов онлайн-торговли власти снизили с 1000 евро до 500 евро. То есть сегодня жители России могут избежать уплаты пошлины, если будут заказывать товары небольшой стоимости и веса, либо, в случае превышения порога, платить 30 процентов от суммы превышения, но не менее четырех евро за каждый килограмм сверх лимита. С 2020 года предполагается еще большее снижение порога – до 200 евро.

Статистика показывает, что сразу после снижения порога с 1 января число трансграничных посылок в Россию начало плавно снижаться.