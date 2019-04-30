В правительство поступили предложения об увеличении пошлин на посылки из-за рубежа

В правительство поступили предложения Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) по развитию онлайн-торговли и «выравниванию условий работы зарубежных и российских компаний», заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

«Предложение АКИТ в правительство поступило, однако новых решений по изменению пошлин на зарубежные почтовые отправления не принималось», – пояснил Джус, передает ТАСС.

Он отметил, что в марте Козак проводил встречу с представителями компаний, развивающих интернет-торговлю, после чего АКИТ обратилась в правительство с конкретными предложениями по «выравниванию условий работы зарубежных и российских компаний интернет-торговли». «Козак поручил профильным ведомствам рассмотреть эти предложения в рамках ранее данных поручений президента по данной теме», – отметил представитель вице-премьера.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что АКИТ направила Козаку письмо с предложением признать трансграничную торговлю внешнеэкономической деятельностью и исключить товары, приобретаемые в иностранных онлайн-магазинах, из категории предметов для личного пользования. Со всех трансграничных покупок предлагалось взимать 20% их стоимости.