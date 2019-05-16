Путин рассказал об обновлении группировки военных спутников

Президент России Владимир Путин заявил об обновлении российской орбитальной группировки спутников военного и двойного назначения на 80%.

«За последние шесть лет была проведена большая работа по совершенствованию российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения. Ее состав обновлен практически на 80% и увеличен в 1,5 раза», – сказал президент на военном совещании в Сочи, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что способность эффективного решения задач в космосе, связанных с обеспечением безопасности, «напрямую зависит сохранение стратегической стабильности и военного паритета».

«Последовательно развивается космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. Благодаря его работе, за прошедшие три года своевременно, что называется, по нормативам, зафиксированы пуски более 150 баллистических ракет и ракетоносителей российского и иностранного производства», – добавил президент, отметив рост возможностей орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли, спутниковой связи и навигационной системы.

Ранее Владимир Путин заявил, что Национальный космический центр в России должен стать центром мирового класса.